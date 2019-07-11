أمريكا تفرض عقوبات ضد مديرية الاستخبارات العسكرية الفنزويلية

2019/07/11 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إنها فرضت عقوبات على مديرية الاستخبارات العسكرية من دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أعرب عن أمله في خروج المفاوضات مع المعارضة في دولة بربادوس شرقي الكاريبي بنتائج ملموسة. من جهته، استبعد زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، إجراء محادثات جديدة بعد وفاة النقيب رافاييل أكوستا أريفالو "تحت التعذيب" في السجن، وفق زعمه.من الجدير ذكره، أن أريفالو كان متهما بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة ضد الحكومة.

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