اخماد حريق شب بين مستشفى ابن النفيس وكمال السامرائي بالكرادة

2019/07/11 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا شب بين مستشفى ابن النفيس وكمال السامرائي بالكرادة.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني ان حريقا شب باعشاب وحشائش بين مستشفى ابن النفيس للقلب ومستشفى كمال السامرائي لأطفال الأنابيب من دون وقوع خسائر بشرية./انتهى

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