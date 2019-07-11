اشتباك بالأيدي بين المدير الجديد ومدير العمليات في مطار النجف

2019/07/11 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بأن اشتباكا بالأيدي اندلع بين مدير مطار النجف الجديد ومدير العمليات في المطار.

وقال المصدر، في تصريح صحفي اطلعت عليه "العهد

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