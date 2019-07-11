مسؤول محلي يؤكد أنحسار 70% من أشجار النخيل في ديالى

2019/07/11 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الخميس، انحسار ما أسماها الغابة السوداء بنسبة 70% داخل المحافظة.

وقال مدير ناحية قزانية ” مازن الخزاعي”

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