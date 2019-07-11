العمل تنفي مراجعة أحد المعاقين للوزارة لمدة عشر سنوات للحصول على راتب المعين المتفرغ

2019/07/11 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، ما بثنه إحدى القنوات الاعلامية عن حالة أحد المعاقين من انه راجع لمدة عشر سنوات للحصول على راتب المعين المتفرغ.

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