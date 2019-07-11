غذاء هام يحمي الذكور من السرطان

2019/07/11 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف خبراء أنه لا يوجد أي عوامل خطر معروفة لسرطان الخصية لدى الذكور، الذي يبدأ عندما تخرج الخلايا عن السيطرة.وتتكون الخصيتان من أنواع كثيرة من الخلايا، ويمكن أن يتطور كل منها إلى نوع أو أكثر من أنواع السرطان.ومن المهم للغاية معرفة نوع السرطان الذي قد يصيب أي فرد، لتسهيل العلاج والتشخيص.[…]

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