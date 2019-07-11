عرب كركوك: لا مشكلة لدينا مع محافظ كردي

2019/07/11 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد المتحدث باسم #المجلس_العربي في #كركوك #حاتم_الطائي، اليوم الخميس، أنه لا توجد لدينا مشكلة في أن يكون المحافظ من #القومية_الكردية.الطائي قال لـ “الحل العراق”، إن […]

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