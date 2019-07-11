التربية: امتحانات السادس اعدادي تسير بشكل طبيعي ولا توجد اي خروقات

2019/07/11 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اكدت وزارة التربية ان امتحانات السادس اعدادي تسير بشكل طبيعي ولا توجد اي خروقات في المراكز الامتحانية.واكد وزير التربية وكالة قصي السهيل في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه اليوم “هناك نتائج جيدة وتبشر بالخير بشكل اولي في تصحيح دفاتر مادتي التربية الاسلامية واللغة العربية لطلبة الصف السادس الاعدادي”.واضاف […]

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