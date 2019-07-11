مجلس نينوى :المباشرة بانشاء مشاريع خدمية وصحية في مركز الموصل

2019/07/11 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس محافظة نينوى عن البدء بانشاء مشاريع خدمية وصحية جديدة في مركز محافظة نينوى داخل الموصل القديمة .وقال عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار لوكالة وطن للانباء ان” مجلس محافظة نينوى اكد ضرورة مساهمة الشركات الرصينة المتواجدة داخل المو صل في تنفيذ هذه المشاريع الخدمية والصحية .واشار الى ان”هناك اكثر من 30 […]

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