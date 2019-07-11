تعرّف على مقررات المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اليوم

2019/07/11 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أصدر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اليوم الخميس قرارات وتوجيهات حول ملفات تتعلق بعقد شراكة نفطي واسترداد الاموال ومتابعة المطلوبين مع الشرطة الدولية.وقال بيان رسمي تلقته “خطوة برس” إن “المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الخامسة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي”.واضاف البيان أن “المجلس ناقش عددا من المواضيع

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