2019/07/11 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة الاجرام اليوم الخميس القبض على لصوص استهدفوا دورا في منطقتي الخضراء وحي العامل في العاصمة.وأكد بيان للمديرية تلقت “خطوة برس” نسخة منه، أن “معلومات وردت الى مكتب حي العامل لمكافحة الاجرام عن وجود حادث سرقة مبلغ من المال قدره (٢١ مليون دينار عراقي و٦ الاف دولار امريكي ومصوغات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على لصوص استهدفوا دورا في الخضراء وحي العامل وكالة خطوة برس.

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