خاص| سائرون تكشف عن تأثيرات على عبد المهدي: ملف الدرجات الخاصة خاضع “للمحاصصة”

2019/07/11 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف سائرون سعران الاعاجيبي ، اليوم الخميس ، بان موضوع اختيار الدرجات الخاصة يخضع “للمحاصصة” ، مبينا ان هناك ضغوطا على رئيس الوزراء حول هذا الملف .

وذكر الاعاجيبي في تصريح لـ “الاتجاه برس” ، ان “مجلس النواب ليس من صلاحياته تشكيل لجنة للدرجات الخاصة وانما من واجبات الحكومة” ، منوها بأن “هذا الملف موجود بالبرنامج الحكومي المقدم للبرلمان وتم التصويت عليه” .

واضاف ان “البرلمان ساعد الحكومة من خلال التمديد لها للانتهاء من ملف الدجرات الخاصة بعد انتهاء المدة القانونية يوم 30 حزيران”.

واوضح ان “عمل البرلمان هو تدقيق الاسماء التي ترفع له من قبل الحكومة من خلال السيرة الذاتية لكل واحد منهم وعلى اثرها تتكون قناعة البرلمان من خلال التصويت” .

ولفت الى ان “ملف الدرجات الخاصة خاضع للمحاصصة وهناك تاثيرات على رئيس الوزراء” .

ودعا الحكومة الى “اختيار الاشخاص المناسبين للدرجات الشاغرة او للمناصب التي تدارب الوكالة بدون اللجوء للكتل السياسية” .

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