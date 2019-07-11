المرشدي: ضغوط اميركية وعربية لتبرئة الفلاحي

2019/07/11 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة – الاتجاه برس

كشف النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي، اليوم الخميس، عن ضغوط أمريكية عربية لتبرئة قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يبحث عن ايجاد مخرج قانوني لتبرئة الفلاحي.

وقال المرشدي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، إن “الادارة الأميركية ودول عربية تضغط حاليا باتجاه تبرئة قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي كونه من أبرز المتعاونين مع تلك الدول”.

وأضاف ، أنه “بتصورنا الشخصي فان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يبحث عن إيجاد مخرج قانوني لتبرئة الفلاحي من التهم المنسوبة إليه”.

وكان النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي كشف عن وجود ممارسات وضغوط سياسية على اللجنة التحقيقية بشان قضية قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي” ، مشيرا إلى أن “تلك الضغوط لن تؤثر على سير التحقيق.

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