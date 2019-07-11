يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي يدخل على خط حرب بين ملكة جمال العراق وحكومة عبد المهدي : نحن نحبك في إسرائيل- صور

2019/07/11 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : دخل يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي على خط المعركة بين ملكة جمال العراق سارة عيدان وحكومة عادل عبد المهدي بعد اتهامات سارة للحكوم في جنيف بانها تحاول سحب جوازها بسبب تاييدها لاسرائيل وقال يائير : نحن نحبك في إسرائيل .و كتبت ملكة جمال العراق لعام 2017 عبر حسابها على تويتر، […]

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