مصرع شخصين بحادثين مختلفين في ذي قار

2019/07/11 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ذي قار افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، الخميس، بأن شخصين لقيا مصرعهما في المحافظة بحادثين منفصلين.وذكر المصدر لـ/ المعلومة/ ان “الاجهزة الامنية في المحافظة سجلت مصرع شخصين بحادثين منفصلين، الأول في مدينة الناصرية مركز المحافظة كان لشخص في الخمسين من عمره أثناء تنظيف سلاحه الشخصي، بينما الثاني كان لشاب في الثلاثين من […]

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