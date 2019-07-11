القبض على متهمة مطلوبة بقضايا إرهابية في الموصل

2019/07/11 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على متهمة مطلوبة بقضايا إرهابية تسمى (أم المجاهدين) لدى داعش كون لديها اثنان من اولادها وإخوتها ينتمون لهذه العصابات الإجرامية.

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