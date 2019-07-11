2019/07/11 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: l-tRMS6HPmI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برومو برنامج مداهمة) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برومو برنامج مداهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).