2019/07/11 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الرقمي: معظم الانترنت في العراق وهمي وتبيعه الشركات للمواطن بـ50 ضعف سعره هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/11 | 21:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

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