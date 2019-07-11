صحفيون يقاطعون مؤتمرات “الحمامي” بعد اساءته لهم

2019/07/11 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن صحفيو مجلس النواب، الخميس، إطلاق حملة مقاطعون لجميع مؤتمرات وتصريحات عضو لجنة الخدمات النيابية النائب عن دولة القانون كاظم فنجان الحمامي.واكد الصحفيون أن “المقاطعة جاءت على خلفية إساءة الحمامي لاثنين من الزملاء حيث هدد بمنع الصحفيين من دخول مجلس النواب”.وقال الصحفيون أن “المقاطعة مستمرة لحين تقديم الحمامي اعتذارا رسميا أمام […]

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