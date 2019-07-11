الجزائر تتاهل الى دور ربع النهائي من بطولة امم افريقيا بعد فوزها على كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية

2019/07/11 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاهل منتخب الجزائر لكرة القدم الى ربع نهائي بطولة الامم الافريقية بعد تغلبه على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية ٤ الى ٣بعد انتهاء الاوقات الاصلية والاضافة بالتعادل الايجابي هدف لهدف./انتهى

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