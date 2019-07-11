2019/07/11 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مركز تقني: الانترنت في العراق وهمي ..وتبيعه الشركات ضعف سعره 50 مرة وكالة خطوة برس.

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