أمانة بغداد: المالية تؤجل إطلاق درجات الحذف والاستحداث الى العام المقبل

2019/07/11 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عدم موافقة وزاره المالية على إطلاق درجات الحذف والاستحداث لتثبيت العقود، متوقعة ان تطلق خلال العام المقبل.وقالت الأمانة في بيان، إن "أمانة بغداد لديها أكثر من ألفي موظف بصفة عقد بعضهم مضى على وجوده أكثر من عشر سنوات".

وأضاف البيان، ان "الأمانة تتوفر فيها حاليا قرابة الـ 500 درجة وظيفية من الحذف والاستحداث للمتقاعدين والمتوفين تم رفعها الى وزارة المالية لغرض إطلاقها".

وأوضح، ان "وزارة المالية لم توافق على إطلاقها خلال العام الجاري، متوقعا إطلاقها خلال العام المقبل".

وتابع، ان "الأولوية ستكون لتثبيت العقود حسب سنوات الخدمة وشروط تحدد حينها للمفاضلة بينهم".



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