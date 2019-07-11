عطل مفاجئ في تطبيق تويتر

2019/07/11 | 22:04

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تعرض موقع التغريدات الأمريكي، "تويتر"، لعطل مفاجئ، مساء اليوم

الخميس.وشعر بالعطل عدد كبير من المستخدمين في معظم بلدان العالم، من أبرزها

الولايات المتحدة وشمال أفريقيا، وأنحاء عديدة من أوروبا.وسجل موقع "داون ديتيكتور" أكثر من 10 آلاف تقرير بالعطل في أنحاء

عديدة من العالم.

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