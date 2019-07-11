محمود يوسف بكير - المشكلة الكبرى في الاقتصاد العالمي

2019/07/11 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_يوسف_بكير ما يحدث الأن في الاقتصاد العالمي مشابه لأجواء الأزمة المالية التي عصفت بالغرب قبل 11 عاما ويتواكب هذا مع قيام بعض المحللين الاقتصاديين وعدد من خبراء صندوق النقد الدولي بالترويج لما يسمى بالنظرية النقدية الحديثة والتي نختصرها بالإنجليزية إلى MMT وتقوم هذه النظرية على فرضية مثيرة للجدل وهي أن أي حكومة في سعيها لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة يمكنها أن تطبع أو تقترض ما تشاء من نقود لتمويل احتياجا......

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