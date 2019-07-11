أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( إتّخذ يتخذ ) ( 1 )

2019/07/11 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور القاموس القرآنى : ( إتّخذ ـ يتخذ ) ( 1 )أولا : الإتّخاذ فى غير الدين1 ـ فى قصة موسى عليه السلام .قال جل وعلا : 1 / 1: ( وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ-;- لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ-;- أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿-;-٦-;-٠-;-﴾-;- فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿-;-٦......

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