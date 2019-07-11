جلبير الأشقر - ماركس والشرق الأوسط ٢/٢

2019/07/11 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر البوناپارتيّةاستناداً إلى الإقرار بأن إسهام ماركس في العلوم الاجتماعيّة كان متركّزاً على أوروبا الغربيّة بصورة أساسية، كما جاء في بداية هذه الدراسة، قد يحاجّ بعض الناس أنّ تحليلات ماركس التاريخيّة العينيّة لا تلائم سوى ذلك الجزء من العالم، بالرغم من أنّ منهجيّته في علم التاريخ تدّعي ملاءمة العالم بأسره.بيد أن مثل هذا الرأي لا يمكن أن يؤخذ به إلا بالانطلاق من وجهة نظر جوهرانيّة بالعمق، تفترض و......

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