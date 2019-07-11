الاعلام الرقمي يكشف الحقائق: معظم الانترنت في العراق وهمي وتبيعه الشركات للمواطن بـ50 ضعف سعره

2019/07/11 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشف مركز الاعلام الرقمي العراقي، اليوم الخميس، عن حقائق صادمة فيما يتعلق بملف الانترنت في العراق، فيما بين ان معظم ما يجهز للمواطنين هو انترنت “وهمي” وفقا لقياسات التجهيز والتشغيل، وانه يباع لهم باكثر من 50 ضعفا سعره الحقيقي.وقال المركز في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “طبقا لما اورده

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