2019/07/11 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - الترشيحات ستقدم بقائمة مدروسة ومبنية وفق شروط دقيقة جدا

- القضايا السلوكية والالتزام الديني ومدى التشبع بالدعوة هي اهم المعايير للترشح

- سبعة من اعضاء القيادة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقيل الطريحي للعهد: ليس من عادات الدعوة ان يعرض شخص ما نفسه للترشح) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقيل الطريحي للعهد: ليس من عادات الدعوة ان يعرض شخص ما نفسه للترشح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).