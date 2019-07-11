نقل الطاقة في الجنوب توقع عقدا مهما مع شركة سيمنز

2019/07/11 | 22:14

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أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب عن توقيع العقد ، الخميس ، مع شركة سيمنز الالمانية لإنشاء 13 محطة تحويلية فضلا عن تجهيز

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