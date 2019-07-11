الميناء يطالب الشرطة بالسماح لمهاجمه اللعب في مواجهة الاحد

2019/07/11 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد طالبت ادارة نادي الميناء، نظيرتها في نادي الشرطة بالموافقة على مشاركة اللاعب محمد شوكان في مباراة الفريقين ضمن الجولة 17 من المرحلة الثانية للدوري الممتاز، يوم الأحد القادم .وقال عضو الهيئة الإدارية في نادي الميناء جهاد مدلول في بيان للنادي تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، إن “اتصالاً هاتفياً جمع بينه و بين […]

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