توقف مفاجئ لـ”تويتر” دون معرفة الاسباب

2019/07/11 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلن مركز الاعلام الرقمي، عن توقف مفاجئ لمنصة تويتر، مساء اليوم الخميس، دون معرفة الاسباب.وذكر المركز في بيان، مقتضب، تلقت “كلكامش برس” نسخة منه عن ” توقف مفاجئ لمنصة تويتر دون معرفة الاسباب”.

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