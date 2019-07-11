2019/07/11 | 22:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع ...........
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تعطل خدمة ’’تويتر’’ في العراق والشرق الاوسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تعطل خدمة ’’تويتر’’ في العراق والشرق الاوسط
يتبع ...........
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تعطل خدمة ’’تويتر’’ في العراق والشرق الاوسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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