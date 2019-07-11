الداخلية: ضبط شخصين متلبسين بحيازة 600 حبة مخدرة في كربلاء

2019/07/11 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، الخميس، ضبط شخصين اثنين من سكنة محافظة النجف متلبسين بالجرم المشهود بحيازة 600 حبة مخدرة نوع (01) في كربلاء.

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