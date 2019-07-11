الحرس الثوري يستهدف مقرات حزب الكوملة الكردستاني شمال العراق

2019/07/11 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الخميس، بأن الحرس الثوري استهدف بالمدفعية والطائرات المسيرة مقرات لحزبي "الكوملة" و"الديمقراطي" الكردستاني في كردستان العراق.

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