شركة نقل كهرباء الجنوب توقع عقدا مع سيمينز لانشاء 13 محطة تحويلية في المنطقة الجنوبية والفرات الاوسط

2019/07/11 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب عقدا ، مع ‏شركة سيمنز الالمانية لإنشاء 13 محطة تحويلية ، و تجهيز 30 محولة قدرة في ‏المنطقة الجنوبية والفرات الاوسط .‏ وقال مدير عام الشركة المهندس زياد علي فاضل:” ان التوقيع يأتي استكمالا لاتفاق ‏خارطة الطريق مع الشركة لتطوير البنية التحتية للمنظومة الكهربائية في العراق […]

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