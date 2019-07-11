المالكي: لست مع دمج الحشد الشعبي ضمن الجيش والشرطة

2019/07/11 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، أنه ليس مع فكرة دمج الحشد الشعبي مع الجيش والشرطة، معتبرا اياه الضمانة وصمام الامان.وقال المالكي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، “لدينا قوات تستطيع ان تقاوم اقوى مؤسسة ارهابية ممكن ان تتحرك بأي منطقة، لكن اقول حتى لا تتكرر التجربة السابقة، الضمانة وصمام الأمان […]

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