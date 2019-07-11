2019/07/11 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 786EiMNaYjw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما سبب انسحاب الامارات من اليمن ؟) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما سبب انسحاب الامارات من اليمن ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).