2019/07/11 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة عمل منصة تويتر بشكل طبيعي بعد خلل استمر لعدة دقائق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/11 | 22:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة عمل منصة تويتر بشكل طبيعي بعد خلل استمر لعدة دقائق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة عمل منصة تويتر بشكل طبيعي بعد خلل استمر لعدة دقائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).