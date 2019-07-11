2019/07/11 | 23:06

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رسمياً ..



الجوية يجدد الثقة لمدربه للموسم المقبل

الخميس

11

تموز

2019 :

10:45 pm

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جددت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، ثقتها بالمدرب أيوب

أديشو على رأس الملاك الفني لفريق كرة القدم خلال الموسم المقبل.وذكر بيان لنادي الصقور تلقت ، اليوم ان "أدارة القوة الجوية حسمت

مساء اليوم الخميس كافة تفاصيل العقد مع المدرب أيوب اديشو، لقيادة

الصقور في الموسم المقبل بعقد يمتد لموسم واحد".ويحتل فريق القوة الجوية المركز الثاني بجدول الترتيب الدوري برصيد 78

نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر نادي الشرطة.

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