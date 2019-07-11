بلدية كربلاء تعلن تفتح باب التوضيف براتب شهري اكثر من 400 الف دينار

2019/07/11 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية بلدية كربلاء المقدسة عن حاجتها الى عمال تنظيفات "حصراً" للعمل في الاقسام البلدية.وقال بيان لشعبة الاعلام والاتصال الحكومي حصلت وكالة نون على نسخة منه:” ان مديرية البلدية تعلن عن حاجتها الى عمال تنظيفات"واضاف البيان لوكالة نون ” انه على الراغبين بالعمل مراجعة شعبة البيئة الكائنة في مقر القسم البلدي الخامس في منطقة حي التعاون مقابل مديرية شهداء كربلاء".

يذكر أن التقديم يبدأ اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 10_7_2019 ولمدة ثلاثة أيام وبراتب شهري قدره 405 الف

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