2019/07/11 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت وزارة الكهرباء اليوم الخميس عن اتفاق العراق والأردن على برنامج زمني لتنفيذ وانجاز الربط (العراقي – الأردني) بنهاية عام ٢٠٢١.وأكدت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب، التقى السيدة وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية المهندسة هالة عادل زواتي، بمقر وزارة الكهرباء العراقية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق والاردن يتفقان على برنامج زمني لانجاز الربط الكهربائي وتبادل الطاقة وكالة خطوة برس.

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