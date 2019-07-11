2019/07/11 | 23:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برسم القرار تقديم جعفر حميد احمد الساعدي 11 7 2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: QwPDvnHb3oc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برسم القرار تقديم جعفر حميد احمد الساعدي 11 7 2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برسم القرار تقديم جعفر حميد احمد الساعدي 11 7 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).