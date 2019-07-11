علماء المسلمين في ديالى يتهم القوات الاميركية وداعش في الوقوف وراء هجوم مندلي

2019/07/11 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ديالى

اتهم اتحاد علماء المسلمين في محافظة ديالى، القوات الامريكية، وعصابات داعش بالوقوف وراء الهجوم الارهابي الذي استهدف نقطة امنية في اطراف ناحية

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