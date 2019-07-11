تركيا تخطط لنشر اول بطارية من صورايخ

2019/07/11 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

أوردت صحيفة ملي غازيتي التركية، اليوم الخميس، أن البطارية الأولى من منظومات "إس-400" الروسية سينشرها العسكريون الأتراك بضواحي مدينة شانلي أورفا، بالقرب

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