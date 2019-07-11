أميركا تسجل عجزا في ميزانيتها بـ8 مليارات دولار

2019/07/11 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة، الخميس، أن الحكومة الأمريكية سجلت عجزا في الميزانية بلغ 8 مليارات دولار في يونيو.وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا عجزا قدره 6.35 مليار دولار.وقالت وزارة الخزانة، إن الانفاق الاتحادي في يونيو بلغ 342 مليار دولار، منخفضا 12 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين ارتفعت الإيرادات 6 في المئة إلى 334 مليار دولار.وبلغ العجز في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 747 مليار دولار مقارنة مع 607 مليارات دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

جدير بالذكر أن السنة المالية في الولايات المتحدة تبدأ في أول أكتوبر.

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