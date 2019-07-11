2019/07/11 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاشم لطيف الأعظمي

بصورة مكشوفة وعلنية أخذ موقع كتابات بإدارة اياد الزاملي يتنبى ويروج لفيديوهات قناة روسيا اليوم ، وهذه القناة أنشأت في عهد ضابط المخابرات السابق والرئيس الحالي الدكتاتور بوتين ، ومعروف للجميع ان من يشرف عليها ويرسم سياستها الإعلامية هي المخابرات الروسية مباشرة وتبث بعد لغات أجنبية .

ومؤكد صاحب موقع كتابات ليس جاهلا بهذا الأمر ، والقضية لايمكن ان تكون مصادفة وغير مرتبطة بالحصول على أموال تدفع من موقع روسيا اليوم الى موقع كتابات ، فقد عودنا الزاملي على تعاملاته مع تنظيمات حزب البعث والحركات الإرهابية وكان بمثابة المنبر الإعلامي لهذه التنظيمات مقابل الحصول منها على الأموال ، فما هو المانع ان يعقد الزاملي صفقة مع المخابرات الروسية خصوصا انه سبق له العيش في روسيا مدة طويلة ولاندري طبيعة علاقته بالأجهزة الأمنية الروسية والإتصالات التي أجراها هناك .

اللافت للنظر ان موقع كتابات يركز كثيرا على مقالات وبرامج الإعلامي سلام مسافر أحد العاملين في قناة روسيا اليوم ، وهذا الشخص قال عنه في أحد مقالاته الكاتب طيب الذكر الأستاذ سمير سالم داود انه خلال تواجده في موسكو إكتشف علاقات سلام مسافر المشبوهة مع جهاز مخابرات نظام صدام ، رغم إدعاءات مسافر بالإنتماء لليسار العراقي !

مع أياد الزاملي ونظرا لماضيه الأسود في الإرتزاق والتعامل الجهات الإرهابية الإجرامية نتوقع منه كل الموبقات والإنحرافات والبشاعات !

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقع كتابات أصبح يتعامل مع المخابرات الروسية بشكل علني !) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقع كتابات أصبح يتعامل مع المخابرات الروسية بشكل علني !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).