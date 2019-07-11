عبدالمهدي يبحث مع لجنة الأمن والدفاع النيابية تطورات عملية إرادة النصر

2019/07/11 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، لجنة الأمن والدفاع النيابية

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