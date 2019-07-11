الاعلام الرقمي يعلن عودة عمل تويتر

2019/07/11 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةاعلن مركز الاعلام الرقمي، عن عودة عمل منصة تويتر بشكل طبيعي.وقال المركز في بيان، ان "منصة تويتر عادة للعمل بشكل طبيعي بعد خلل استمر لعدة دقائق". وكان المركز قد اعلن في وقت سابق، عن توقف منصة تويتر عن البث دون معرفة الاسباب.

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