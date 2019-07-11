2019/07/11 | 23:37

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صورة مؤلمة ..



اب يعذب ابنته بسبب العشاء !

الخميس

11

تموز

2019 :

11:35 pm

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اعرب وزير العمل ورئيس هيأة رعاية الطفولة باسم عبدالزمان عن استهجان

الوزارة والهيئة العمل الوحشي واللاإنساني الذي هزَّ منطقة الشعلة

ببغداد اليوم الخميس بعد ان اقدم شخص يحمل صفة {أب} بتعذيبه طفلته

بطريقة وحشية والسبب صادم وغير مبرر هو {عدم تناولها وجبة

العشاء}.وطالب عبدالزمان في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم

"الادعاء العام بتحريك قضية ضد هذا الشخص الذي هو حاليا في قبضة

القانون والذي أخفى الجريمة التي ارتكبها وتبين بعد التحقيق انه قام

بتعذيب ابنته الوحيدة لأنها لم تصغ له وتتناول وجبة العشاء".ودعا عبد الزمان "نخب المجتمع الى تكثيف جهودها للتثقيف ضد هذه

الممارسات غير المسؤولة والشاذة عن مجتمعنا"

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