العراق والاردن يتفقان على تبادل الطاقة بين البلدين

2019/07/11 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اتفق العراق والأردن، اليوم الخميس، على برنامج زمني لتنفيذ وانجاز الربط (العراقي – الأردني) بنهاية عام ٢٠٢١.جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء لؤي الخطيب، مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية هالة عادل زواتي، بمقر وزارة الكهرباء العراقية في العاصمة بغداد بحسب بيان وزارة الكهرباء تلقت / بدر نيوز / نسخة منه، […]

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